Concerts à la Maison MMG Sentier de la Grange de Boeil Veyrac jeudi 2 juillet 2026.

Veyrac

Concerts à la Maison MMG

Sentier de la Grange de Boeil Le jardin de Yannick Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02 23:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Comme chaque année, ce dernier se déroule chaque jeudi soir du mois de juillet, dans un jardin haut-viennois.

Concert du jour

Marine M. Godon est une auteure-compositrice-interprète à la croisée du folk et du blues, portée par une intensité rare. Seule avec sa guitare, elle crée un univers dépouillé où chaque mot, chaque silence compte. Sa voix habitée, à la fois douce et puissante, donne vie à des textes profondément sensibles, empreints d’émotion et d’authenticité. Rien n’est forcé tout sonne juste, vrai. À travers ses chansons, Marine M. Godon ne cherche pas à séduire, mais à toucher — et elle y parvient, simplement, avec la force tranquille de ceux qui chantent ce qu’ils vivent. Une artiste à découvrir pour la sincérité de sa présence et la beauté nue de sa musique.

Buvette et espace restauration avec produits végés !

Réservations en ligne ou par téléphone (en lien). .

Sentier de la Grange de Boeil Le jardin de Yannick Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 84 04

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English : Concerts à la Maison MMG

L’événement Concerts à la Maison MMG Veyrac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole