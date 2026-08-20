Concerts au château de La Rivoire à Vanosc, château de la Rivoire, Vanosc
samedi 19 septembre 2026 · château de la Rivoire · Vanosc
Informations pratiques
Concerts au château de La Rivoire à Vanosc 19 et 20 septembre château de la Rivoire Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Deux concerts du violoncelliste Jacques Bernaert. Au programme: les suites pour violoncelle de JS Bach.
château de la Rivoire 1380 RUE DES CARS 07690 VANOSC Vanosc 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0684211312 http://www.chateaudelarivoire.com Château du XVIII ème siècle Parking à proximité
Deux concerts du violoncelliste Jacques Bernaert. Au programme: les suites pour violoncelle de JS Bach.
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