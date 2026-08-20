Concerts au château de La Rivoire à Vanosc, château de la Rivoire, Vanosc

Informations pratiques

Concerts au château de La Rivoire à Vanosc 19 et 20 septembre château de la Rivoire Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Deux concerts du violoncelliste Jacques Bernaert. Au programme: les suites pour violoncelle de JS Bach.

château de la Rivoire 1380 RUE DES CARS 07690 VANOSC Vanosc 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0684211312 http://www.chateaudelarivoire.com Château du XVIII ème siècle Parking à proximité

Deux concerts du violoncelliste Jacques Bernaert. Au programme: les suites pour violoncelle de JS Bach.

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