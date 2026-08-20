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Concerts au château de La Rivoire à Vanosc, château de la Rivoire, Vanosc

samedi 19 septembre 2026 · château de la Rivoire · Vanosc

Concerts au château de La Rivoire à Vanosc, château de la Rivoire, Vanosc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
château de la Rivoire
Adresse
1380 RUE DES CARS 07690 VANOSC
Ville
07690 Vanosc
Département
Ardèche

Concerts au château de La Rivoire à Vanosc 19 et 20 septembre château de la Rivoire Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Deux concerts du violoncelliste Jacques Bernaert. Au programme: les suites pour violoncelle de JS Bach.

château de la Rivoire 1380 RUE DES CARS 07690 VANOSC Vanosc 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0684211312 http://www.chateaudelarivoire.com Château du XVIII ème siècle Parking à proximité
Deux concerts du violoncelliste Jacques Bernaert. Au programme: les suites pour violoncelle de JS Bach.

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