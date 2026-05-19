Concerts au Kiosque Le Kiosque Donville-les-Bains

Donville-les-Bains

Concerts au Kiosque

Le Kiosque 3 Résidence Jean Moulin Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Rock’n Boogie-Boogie.

Buvette et grillades sur place. .

Le Kiosque 3 Résidence Jean Moulin Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 61 36 47 06 cfdb50350@gmail.com

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English : Concerts au Kiosque

L’événement Concerts au Kiosque Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer