Concerts au Kiosque Le Kiosque Donville-les-Bains
Concerts au Kiosque Le Kiosque Donville-les-Bains samedi 1 août 2026.
Donville-les-Bains
Concerts au Kiosque
Le Kiosque 3 Résidence Jean Moulin Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 21:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Deeper Men pop rock.
Buvette et grillades sur place. .
Le Kiosque 3 Résidence Jean Moulin Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 61 36 47 06 cfdb50350@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts au Kiosque
L’événement Concerts au Kiosque Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Donville-les-Bains (Manche)
- Atelier Journaling Donville-les-Bains 23 mai 2026
- Yoga goûter Prose Café Donville-les-Bains 23 mai 2026
- STRAND HUGG Concert folk marin festif Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains 23 mai 2026
- Balade de Donville à Regnéville s/Mer, L’église Saint Clair, Donville-les-Bains 24 mai 2026
- Mai à Vélo Balade conviviale et tranquille à vélo Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains 24 mai 2026