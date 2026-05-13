Concerts au musée : entre histoire et harmonies, Musée de la Saône et des gens de la Saône, Seurre

Concerts au musée : entre histoire et harmonies Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la Saône et des gens de la Saône Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Profitez du cadre exceptionnel du Musée de la Saône pour découvrir une série de concerts donnés par l’école de musique intercommunale. Une soirée unique mêlant patrimoine et mélodies.

Musée de la Saône et des gens de la Saône Rue Bossuet 21250 Seurre, France Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0345630193 https://www.saone-tourisme.fr/culture/musees/musee-de-la-saone-et-des-gens-de-la-saone/ Le Musée de la Saône et des Gens de la Saône a été créé en 1989 par une association de passionnés du territoire et de son histoire, afin de préserver la mémoire et les traditions locales.

Le premier étage présente à travers une frise chronologique de riches collections expliquant l’archéologie du Val de Saône, de la Préhistoire à la période médiévale. Une partie des collections se concentre sur l’archéologie industrielle, à travers la production Jacob Delafon.

Au second niveau, vous serez plongé dans la riche histoire de la « batellerie saônienne », des techniques de construction traditionnelles des bateaux de bois aujourd’hui disparus à la vie quotidienne des familles qui vivaient à bord.

Enfin, le troisième étage invite à la découverte de l’industrie locale à travers l’histoire de Protéor.

Profitez du cadre exceptionnel du Musée de la Saône pour découvrir une série de concerts donnés par l’école de musique intercommunale. Une soirée unique mêlant patrimoine et mélodies.

©OT Rives de Saône