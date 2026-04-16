Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre
Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre samedi 23 mai 2026.
Seurre
Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône
13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une soirée magique vous attend au Musée de la Saône et des gens de la Saône !
À l’occasion de la Nuit des Musées, nous vous invitons à vivre une expérience unique mêlant musique et patrimoine.
Plongez dans une atmosphère hors du temps, durant cette soirée unique de 16h30 à 22h. .
13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
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English : Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône
L’événement Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives de Saône
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