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Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre

Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre samedi 23 mai 2026.

Adresse : 13 Rue Bossuet

Ville : 21250 Seurre

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Seurre

Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône

13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Une soirée magique vous attend au Musée de la Saône et des gens de la Saône !
À l’occasion de la Nuit des Musées, nous vous invitons à vivre une expérience unique mêlant musique et patrimoine.
Plongez dans une atmosphère hors du temps, durant cette soirée unique de 16h30 à 22h.   .

13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70  service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône

L’événement Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives de Saône

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