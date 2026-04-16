Seurre

Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône

13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée magique vous attend au Musée de la Saône et des gens de la Saône !

À l’occasion de la Nuit des Musées, nous vous invitons à vivre une expérience unique mêlant musique et patrimoine.

Plongez dans une atmosphère hors du temps, durant cette soirée unique de 16h30 à 22h. .

13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône

L’événement Nuit des musées au musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives de Saône