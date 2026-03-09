FESTIMOMES 2026 Route de Franche-Comté Seurre

FESTIMOMES 2026

Route de Franche-Comté Musée de plein air ETANG ROUGE Seurre Côte-d'Or

Festimômes 2026 Un rendez-vous familial incontournable en Rives de Saône !

Gratuit et accessible à tous, cet événement a pour ambition de rassembler les familles autour d’animations originales, interactives et pédagogiques, favorisant à la fois le jeu, la découverte et le partage.

Installé dans le cadre naturel de Étang Rouge, Festimômes permet également de valoriser les richesses environnementales et les espaces naturels du territoire, tout en offrant aux visiteurs une expérience conviviale en plein air.

Le succès de l’édition précédente confirme l’engouement du public 623 familles et enfants ont participé aux animations en 2024, encadrées par une quinzaine d’associations locales engagées dans la transmission, l’éducation et le divertissement.

Pour son édition 2026, Festimômes proposera une journée riche en découvertes jeux, musique, danse, ateliers artistiques, activités sportives et sensibilisation à l’environnement.

Date à retenir samedi 30 mai 2026

Horaires de 11h à 17h30

Lieu Musée de plein air de l’Étang Rouge à Seurre .

