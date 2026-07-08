Concerts caritatifs Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre Quartier Libre · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Concerts caritatifs
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Soutenez ces artistes qui se donnent au profit du don d’organes.
A 14h30 concert Poly-Gammes
Ondulations théâtrales et chantées
A 15h45 concert Gospel Rhapsody
African Heritage
Concerts proposés par l’Association Vivre Avec un grand V (AVAV) pour promouvoir le don d’organes et de moelle osseuse. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 91 66 36
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English :
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L’événement Concerts caritatifs Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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