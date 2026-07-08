Concerts caritatifs Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Concerts caritatifs

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Soutenez ces artistes qui se donnent au profit du don d’organes.

A 14h30 concert Poly-Gammes

Ondulations théâtrales et chantées

A 15h45 concert Gospel Rhapsody

African Heritage

Concerts proposés par l’Association Vivre Avec un grand V (AVAV) pour promouvoir le don d’organes et de moelle osseuse. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 87 91 66 36

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English :

Support these artists who are raising awareness for organ donation.

L’événement Concerts caritatifs Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis