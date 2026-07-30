Exposition Déambulations illustrées entre Nantes et Ancenis Galerie Rive de Loire Logis Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Exposition Déambulations illustrées entre Nantes et Ancenis Galerie Rive de Loire

Logis Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13

Venez découvrir l’exposition Déambulations illustrées entre Nantes et Ancenis du 3 au 16 août au logis Renaissance à Ancenis-Saint-Géréon.

Cette exposition d’aquarelles est proposée par Benoît LESNE à la Galerie Rive de Loire.

Dessinateur aquarelliste, Benoît LESNE flâne le long de l’estuaire de la Loire sur une rive après l’autre entre Nantes et Saint-Florent-le-Vieil, pour croquer les paysages et le patrimoine, à la rencontre de la petite et de la grande histoire, à la rencontre de ses habitants connus et méconnus… Les dessins présentés dans cette exposition ont servi à illustrer le livre Carnet de Nantes à Ancenis, jusqu’à Saint-Florent-le-Vieil (édition La Geste). L’exposition Déambulations illustrées entre Nantes et Ancenis est à découvrir du jeudi 6 au dimanche 9 et du jeudi 13 au dimanche 16 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Du 3 au 16 août. Fermé le lundi, mardi et mercredi.

De 10h à 12h30, et de 14h à 19h.

Entrée libre. .

Logis Renaissance 112 Place du Maréchal Foch Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@pari-asso.fr

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English :

Come discover the exhibition “D’Ambulations illustrées entre Nantes et Ancenis” from August 3 to 16 at the Logis Renaissance in Ancenis-Saint-Géréron.

L’événement Exposition Déambulations illustrées entre Nantes et Ancenis Galerie Rive de Loire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis