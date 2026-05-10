Concerts Chez Titut les vendredis soir Chez Titut Créon

Créon

Concerts Chez Titut les vendredis soir

Chez Titut 22 Place de la Prévôté Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Chaque vendredi soir, le jardin de Chez Titut se transforme en scène à ciel ouvert. Venez savourer un dîner bercé par des concerts live aux styles variés, dans la douceur de cet écrin de verdure ombragé. Une expérience bucolique où l’harmonie des plats répond à celle des instruments. .

Chez Titut 22 Place de la Prévôté Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 42 98 40 cheztitut@gmail.com

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English : Concerts Chez Titut les vendredis soir

L’événement Concerts Chez Titut les vendredis soir Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers