Concerts Chez Titut les vendredis soir Chez Titut Créon
Concerts Chez Titut les vendredis soir Chez Titut Créon vendredi 19 juin 2026.
Créon
Concerts Chez Titut les vendredis soir
Chez Titut 22 Place de la Prévôté Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Chaque vendredi soir, le jardin de Chez Titut se transforme en scène à ciel ouvert. Venez savourer un dîner bercé par des concerts live aux styles variés, dans la douceur de cet écrin de verdure ombragé. Une expérience bucolique où l’harmonie des plats répond à celle des instruments. .
Chez Titut 22 Place de la Prévôté Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 42 98 40 cheztitut@gmail.com
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English : Concerts Chez Titut les vendredis soir
L’événement Concerts Chez Titut les vendredis soir Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers