Sortie de Piste Station Vélo de Créon Créon
Sortie de Piste Station Vélo de Créon Créon dimanche 7 juin 2026.
Créon
Sortie de Piste
Station Vélo de Créon 62 Boulevard Victor Hugo Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Sortie de piste 2026 l’aventure continue ! Rejoignez-nous le dimanche 7 juin, dès 11 h à la Station Vélo de Créon pour une journée festive et familiale. Au programme dès 11 h, bourse aux vélos avec l’association Recup’r (dépôt entre 9 h et 10 h avec diagnostic rapide, puis vente par la station de 11 h à 17 h). Pour la restauration, le foodtruck l’Authentique servira ses burgers dès 12 h. Côté musique, profitez du concert de Timeless Trio (guitare/percussion) entre 13 h et 14 h. La ludothèque Kaleidoscope animera des jeux et activités de 12 h 30 à 16 h. Une buvette et des encas seront disponibles toute la journée. Ne manquez pas le grand jeu de piste à vélo sur les traces du trésor disparu de Roger Lapébie un tirage au sort permettra de gagner des séjours et des coffrets cadeaux. .
Station Vélo de Créon 62 Boulevard Victor Hugo Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 30 95 contact@station-velo-creon.fr
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L’événement Sortie de Piste Créon a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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