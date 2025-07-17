Concerts Classiques Epinal Duo Argos Rue de la Louvière Épinal
Concerts Classiques Epinal Duo Argos Rue de la Louvière Épinal samedi 14 mars 2026.
Concerts Classiques Epinal Duo Argos
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 11:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Accordéon et guitare.Tout public
26 .
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Accordion and guitar.
German :
Akkordeon und Gitarre.
Italiano :
Fisarmonica e chitarra.
Espanol :
Acordeón y guitarra.
L’événement Concerts Classiques Epinal Duo Argos Épinal a été mis à jour le 2025-07-17 par OT EPINAL ET SA REGION