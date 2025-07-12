Concerts classiques Epinal Le Parlement de Musique Auditorium de la Louviere Épinal
Concerts classiques Epinal Le Parlement de Musique
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Oeuvres de Mozart- Schubert et Haydn
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal,Tout public
Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Works by Mozart, Schubert and Haydn
Tickets and reservations: Epinal Tourist Office,
German :
Werke von Mozart- Schubert und Haydn
Reservierungen und Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Epinal,
Italiano :
Opere di Mozart, Schubert e Haydn
Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal,
Espanol :
Obras de Mozart, Schubert y Haydn
Reservas y billetes: Oficina de Turismo de Epinal,
