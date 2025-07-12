Concerts classiques Epinal Le Parlement de Musique Auditorium de la Louviere Épinal

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Oeuvres de Mozart- Schubert et Haydn

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal,Tout public

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Works by Mozart, Schubert and Haydn

Tickets and reservations: Epinal Tourist Office,

German :

Werke von Mozart- Schubert und Haydn

Reservierungen und Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Epinal,

Italiano :

Opere di Mozart, Schubert e Haydn

Prenotazioni e biglietti: Ufficio del Turismo di Epinal,

Espanol :

Obras de Mozart, Schubert y Haydn

Reservas y billetes: Oficina de Turismo de Epinal,

