Concerts Classiques Epinal les chambristes de l’OPS Épinal dimanche 15 mars 2026.
Rue de la Louvière Épinal Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 17:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
2026-03-15
Week-end Concerts sans Orchestre
Charlotte Juillard, violon Thomas Gautier, violon Harold Hirtz, alto Alexander Somov, violoncelle Thomas Kaufman, contrebasse Sébastien Koebel, clarinette Rafael Angster, basson Nicolas Ramez, cor
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public
Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Weekend Concerts without Orchestra
Charlotte Juillard, violin Thomas Gautier, violin Harold Hirtz, viola Alexander Somov, cello Thomas Kaufman, double bass Sébastien Koebel, clarinet Rafael Angster, bassoon Nicolas Ramez, horn
Tickets available from the Epinal Tourist Office.
German :
Wochenende Konzerte ohne Orchester
Charlotte Juillard, Violine Thomas Gautier, Violine Harold Hirtz, Viola Alexander Somov, Violoncello Thomas Kaufman, Kontrabass Sébastien Koebel, Klarinette Rafael Angster, Fagott Nicolas Ramez, Horn
Kartenverkauf beim Fremdenverkehrsamt von Epinal und seiner Region.
Italiano :
Concerti del fine settimana senza orchestra
Charlotte Juillard, violino Thomas Gautier, violino Harold Hirtz, viola Alexander Somov, violoncello Thomas Kaufman, contrabbasso Sébastien Koebel, clarinetto Rafael Angster, fagotto Nicolas Ramez, corno
Biglietti disponibili presso l’Ufficio del Turismo di Epinal e dintorni.
Espanol :
Conciertos de fin de semana sin orquesta
Charlotte Juillard, violín Thomas Gautier, violín Harold Hirtz, viola Alexander Somov, violonchelo Thomas Kaufman, contrabajo Sébastien Koebel, clarinete Rafael Angster, fagot Nicolas Ramez, trompa
Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Epinal y alrededores.
L’événement Concerts Classiques Epinal les chambristes de l’OPS Épinal a été mis à jour le 2025-09-01 par OT EPINAL ET SA REGION