Concerts dans le village Rue du Kreiz Ker Bon Repos sur Blavet

Informations pratiques

Bon Repos sur Blavet

Concerts dans le village

Rue du Kreiz Ker Eglise Saint-Nicodème Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

L’association Sous les chênes de Corot organise deux concerts dans l’église Saint-Nicodème à Perret. Le trio SAM est un ensemble féminin réunissant voix, violoncelle et harpe, il propose des réarangements délicats de chansons des années 1980 jusqu’à nos jours. Le groupe se distingue par l’intégration du chantsigne( langue des signes françaises), offrant une dimension visuelle forte et une approche inclusive ouverte au public sourd. Participation libre.Entre deux univers enchanté, boissons et grignotages. La seconde partie de la soirée nous emméne vers un autre voyage entre musiques anciennes, Dowland, Purcell, Caccini et folklore européen. Viola de Galgocsy (chant, harpe celtique) et Ulrich Steurer (hautbois, flûte à bec) nous offrent un manifique moment musical.

Org. Sous les chênes de Corot .

Rue du Kreiz Ker Eglise Saint-Nicodème Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 08 49 17

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English :

L’événement Concerts dans le village Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh