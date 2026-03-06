Concerts de la la sixième Académie Musicale Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Concerts de la la sixième Académie Musicale

A la fin de chaque journée de travail musical, les musiciens offrent un concert, à 19 heures, dans l’église de Saint Vincent Rive d’Olt.

Le programme est différent pour chacun des concerts ! La participation à ces concerts est gratuite et sans réservations ; chapeau à la sortie pour l’association Le bondoire .

Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 72 97

English :

At the end of each day of musical work, the musicians offer a concert, at 7pm, in the church of Saint Vincent Rive d?Olt.

The program is different for each concert! Participation in these concerts is free and without reservation; hats off at the door to the Le bondoire association.

