Le P’tit Marché du Samedi Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Le P’tit Marché du Samedi Saint-Vincent-Rive-d’Olt samedi 4 juillet 2026.
Le P’tit Marché du Samedi
Le bourg Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Tous les samedis de l’été venez découvrir des produits locaux devant le café associatif Radio Tilleul.
2-3 exposants.
Le bourg Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie caferadiotilleul@yahoo.com
English :
Every Saturday in summer, come and discover local products in front of the café Radio Tilleul.
2-3 exhibitors.
German :
Entdecken Sie jeden Samstag im Sommer lokale Produkte vor dem Vereinscafé Radio Tilleul.
2-3 Aussteller.
Italiano :
Ogni sabato d’estate, venite a scoprire i prodotti locali davanti al caffè di Radio Tilleul.
2-3 bancarelle.
Espanol :
Todos los sábados de verano, venga a descubrir los productos locales frente al café Radio Tilleul.
2-3 puestos.
L’événement Le P’tit Marché du Samedi Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2025-09-25 par OT CVL Vignoble