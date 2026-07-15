Concerts de l’Assomption Eglise Sainte-Marie Anglet

Informations pratiques

Anglet

Concerts de l’Assomption

Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Trois concerts d’exception donnés par le pianiste Matthieu Esnult pour la restauration des vitraux et des mosaïques de l’Eglise Sainte-Marie.

Originaire de la région, formé au Conservatoire de Bayonne puis à l’École Normale Alfred Cortot de Paris et au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres — où il obtient un Master de Piano et un Diplôme d’Artiste à l’unanimité, et où il enseigne désormais —, il a joué dans plus de 70 pays sur 7 continents, du Carnegie Hall de New York au Royal Festival Hall de Londres, aux grandes scènes de Beijing et Shanghai. Lauréat de nombreux prix internationaux, il est également titulaire de trois Masters de la Sorbonne en Musicologie, Philosophie et Littérature.

L’Eglise Sainte-Marie offre à sa musique un écrin rare une acoustique d’exception, la lumière des vitraux, le silence d’un lieu hors du temps. .

Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Concerts de l’Assomption

L’événement Concerts de l’Assomption Anglet a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Anglet