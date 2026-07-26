Concerts de l’été Le Malaude Aureille

Informations pratiques

Aureille

Concerts de l’été

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 20h.

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 20h.

Dimanche 9 août 2026 à partir de 20h.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 20h.

Dimanche 23 août 2026 à partir de 20h. Le Malaude 10 rue de l’Armistice Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-26 2026-07-31 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-23

Retrouvez les concerts de l’été au restaurant Le Malaude dans le charmant village d’Aureille !Amoureux

Le restaurant Le Malaude au cœur du pittoresque village d’Aureille vous propose des soirées dîner concert.



Attablés devant des plats savoureux, vous pourrez vous ravir les papilles mais aussi les oreilles avec des concerts lives.

Profitez-en pour découvrir le village et ses charmantes ruelles au cours d’une balade apéritive ou digestive.



Programmation annoncée

Dimanche 26 juillet Pilou (Gipsy)

Vendredi 31 juillet Frenchie & The Gentleman

Dimanche 9 août Pilou (Gipsy)

Jeudi 13 août Frenchie & The Gentleman

Dimanche 23 août Pilou (Gipsy)



Réservation fortement conseillée .

Le Malaude 10 rue de l’Armistice Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 58 28 01 79

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English :

Don’t miss the summer concerts at Le Malaude restaurant in the charming village of Aureille!

L’événement Concerts de l’été Aureille a été mis à jour le 2026-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles