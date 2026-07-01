Concerts de l’été les mercredis du Parc Rue de Castignière Saint-Benin-d’Azy

Informations pratiques

Saint-Benin-d’Azy

Concerts de l’été les mercredis du Parc

Rue de Castignière Parc Rosa Bonheur , 58270 Saint-Benin-d’Azy Saint-Benin-d’Azy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Les concerts de l’été, les mercredis du Parc à St Benin D’Azy ..Groupes à découvrir…Martimpré le 22 juillet, Burning Bananas le 5 aout et Confidentiel le Groupe le 19aout .

Rue de Castignière Parc Rosa Bonheur , 58270 Saint-Benin-d’Azy Saint-Benin-d’Azy 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 25 74 marie.suchot@ccacn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts de l’été les mercredis du Parc

L’événement Concerts de l’été les mercredis du Parc Saint-Benin-d’Azy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Coeur de Nièvre