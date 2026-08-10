Concerts de l’été The Hot Slap Honfleur
samedi 15 août 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Concerts de l’été The Hot Slap
Parvis de l’Hôtel de ville Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:15:00
Date(s) :
2026-08-15
Le service animation de la Ville de Honfleur propose des Concerts de l’été sur le parvis de l’Hôtel-de-ville.
Venez découvrir ce samedi le groupe The Hot Slap !
Le service animation de la Ville de Honfleur propose des Concerts de l’été sur le parvis de l’Hôtel-de-ville.
Venez découvrir ce samedi le groupe The Hot Slap ! .
Parvis de l’Hôtel de ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 88 71 82
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English : Concerts de l’été The Hot Slap
The City of Honfleur’s events department is organising a series of summer concerts on the forecourt of the Town Hall.
Come and see The Hot Slap this Saturday!
L’événement Concerts de l’été The Hot Slap Honfleur a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Honfleur-Beuzeville
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