Informations pratiques

Honfleur

Concerts de l’été The Hot Slap

Parvis de l’Hôtel de ville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 16:15:00

Date(s) :

2026-08-15

Le service animation de la Ville de Honfleur propose des Concerts de l’été sur le parvis de l’Hôtel-de-ville.

Venez découvrir ce samedi le groupe The Hot Slap !

Le service animation de la Ville de Honfleur propose des Concerts de l’été sur le parvis de l’Hôtel-de-ville.

Venez découvrir ce samedi le groupe The Hot Slap ! .

Parvis de l’Hôtel de ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 88 71 82

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English : Concerts de l’été The Hot Slap

The City of Honfleur’s events department is organising a series of summer concerts on the forecourt of the Town Hall.

Come and see The Hot Slap this Saturday!

L’événement Concerts de l’été The Hot Slap Honfleur a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Honfleur-Beuzeville