Le collectif Imagin’Air s’invite à Honfleur Normandy Outlet ! Honfleur
mercredi 12 août 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Le collectif Imagin’Air s’invite à Honfleur Normandy Outlet !
Honfleur Normandy Outlet Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir le collectif Imagin’Air, qui réunit des créatrices locales normandes aux univers inspirants.
Du 12 au 16 août, à l’occasion de la Braderie d’été de Honfleur Normandie Outlet, venez découvrir le collectif Imagin’Air, qui réunit des créatrices locales normandes aux univers inspirants. Mode, bijoux, céramique, savons artisanaux, univers bébé et accessoires textiles une belle occasion de rencontrer des artisanes passionnées et de dénicher des créations uniques, faites avec savoir-faire et créativité. Retrouvez-les à côté de Delsey.
À noter le centre est exceptionnellement ouvert jusqu’à 20 h le vendredi 15 août. .
Honfleur Normandy Outlet Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 29 05 52 02
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English : Le collectif Imagin’Air s’invite à Honfleur Normandy Outlet !
Come and discover the Imagin’Air collective, which brings together local female designers from Normandy whose work offers a wealth of inspiration.
L’événement Le collectif Imagin’Air s’invite à Honfleur Normandy Outlet ! Honfleur a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Honfleur-Beuzeville
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