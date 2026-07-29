Créateurs Normands Honfleur Normandy Outlet Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Créateurs Normands

Honfleur Normandy Outlet Avenue d3 Normandie Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Si Vous aimez l’authenticité, le fait main , le 100% local, des créations uniques et originales , venez découvrir le Collectif IMAG’IN AIR, du 12 au 16 août , à L’Outlet de Honfleur , de 10h à 19h , lors de la Grande Braderie.

Si Vous aimez l’authenticité, le fait main , le 100% local, des créations uniques et originales , venez découvrir le Collectif IMAG’IN AIR, du 12 au 16 août , à L’Outlet de Honfleur, de 10h à 19h , lors de la Grande Braderie.

Vous pourrez rencontrer des créatrices normandes ravies d’échanger sur leur savoir faire et sur leurs créations et vous pourrez assister en direct à des démonstrations.

Le choix de produits est divers mode, textile, univers enfant et bébé, accessoires, bijoux, savons, céramique, sacs, illustrations, macramé, tissage. .

Honfleur Normandy Outlet Avenue d3 Normandie Honfleur 14600 Calvados Normandie Collectif.imaginair@orange.fr

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English : Créateurs Normands

If you love authenticity, handmade items, 100% local produce, and unique and original creations, come and discover the IMAG’IN AIR Collective from 12 to 16 August at the Honfleur Outlet, from 10am to 7pm, during the Grande Braderie.

L’événement Créateurs Normands Honfleur a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Honfleur-Beuzeville