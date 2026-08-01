Concerts de l’Orchestre l’Échappée belle Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Concerts de l’Orchestre l’Échappée belle

eglise saint-leonard Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-14

Cet été, l’orchestre repart en tournée sur les traces de sa tournée de l’année passée, et va retrouver les routes normandes sous le soleil du mois d’août !

L’Orchestre l’Échappée belle est un orchestre symphonique fondé à Paris en 2021 par de jeunes amis musiciennes et musiciens amateurs et passionnés. Réunissant, selon les projets, trente à soixante interprètes de bon niveau, l’ensemble partage une même ambition rendre la musique accessible, vivante et ouverte à tous les publics.

Cet été, l’orchestre repart en tournée sur les traces de sa tournée de l’année passée, et va retrouver les routes normandes sous le soleil du mois d’août !

Avec ces concerts, nous vous invitons à un voyage à travers le XIX? siècle, où l’opéra, la musique symphonique et le ballet se répondent avec élégance et énergie.

L’Ouverture de La Dame Blanche de Boieldieu ouvre la soirée avec son esprit théâtral et son charme mélodique. Mendelssohn nous entraîne ensuite vers les paysages sauvages de l’Écosse avec Les Hébrides, poème symphonique inspiré de la célèbre grotte de Fingal. Place ensuite à la grâce et au raffinement avec le Pas des Écharpes, extrait du ballet Callirhoë de Cécile Chaminade, figure majeure de la musique française. Enfin, la brillante Symphonie en ut de Georges Bizet, œuvre de jeunesse d’une étonnante maturité, conclut le concert dans un élan de fraîcheur, de virtuosité et de lumière.

Un programme riche en couleurs, mêlant inspiration, poésie et éclat orchestral.

Entrée libre, participation au chapeau

Eglise Saint-Léonard (12 août) et Eglise Sainte-Catherine (14 août) .

eglise saint-leonard Honfleur 14600 Calvados Normandie orchestre.echappee.belle@gmail.com

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English : Concerts de l’Orchestre l’Échappée belle

This summer, the orchestra is setting off on tour once again, following in the footsteps of last year’s tour, and will be hitting the roads of Normandy under the August sun!

L’événement Concerts de l’Orchestre l’Échappée belle Honfleur a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Honfleur-Beuzeville