Concerts de Poche Nogent-sur-Vernisson

3 Place de l’église Nogent-sur-Vernisson Loiret
Début : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-29
Concert de poche à l’église à 16h. Dorian GHEORGHILAS à la flûte de pan et Bogdan NESTERENKO à l’accordéon bayan. Plein tarif 10€, tarif réduit 6€. Réservation au 06 76 61 83 91 ou sur www.concertsdepoche.com 10 .
3 Place de l’église Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 61 83 91
