Concerts de Poche Nogent-sur-Vernisson

Concert de poche à l’église à 16h. Dorian GHEORGHILAS à la flûte de pan et Bogdan NESTERENKO à l’accordéon bayan. Plein tarif 10€, tarif réduit 6€. Réservation au 06 76 61 83 91 ou sur www.concertsdepoche.com 10 .

