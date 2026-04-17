CONCERTS DU MONTPELLIER RUN FESTIVAL Montpellier

Montpellier

CONCERTS DU MONTPELLIER RUN FESTIVAL

Rue la Blottière Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concerts sur l’esplanade du Peyrou samedi 18 avril

Après l’intensité sportive des différentes courses du samedi, la fête continue le soir sur la promenade du Peyrou, transformée pour l’occasion en dancefloor géant en plein air !

Concerts sur l’esplanade du Peyrou samedi 18 avril

Après l’intensité sportive des différentes courses du samedi, la fête continue le soir sur la promenade du Peyrou, transformée pour l’occasion en dancefloor géant en plein air !

À partir de 18h et jusqu’à 22h30, le village se métamorphose en festival musical gratuit, avec une programmation électro soigneusement pensée pour prolonger l’ambiance festive de la journée. Le concert DJ set met en avant des artistes variés, qui enchaînent leurs performances dans une ambiance conviviale et accessible Hedena De Phase NJ et Synapson en tête d’affiche !

Programmation

Synapson

Véritable pilier de la scène électronique française depuis 15 ans, le duo Synapson est célèbre pour ses tubes mondiaux comme Djon Maya Maï et All in You . Connus pour leur capacité à fusionner la house avec des sonorités du monde entier, ils reviennent en 2026 avec une édition Deluxe de leur dernier album, Blue Jeans .

Hedena

Ce duo de pop alternative, originaire de Montpellier, captive par ses mélodies aériennes et ses textures sonores immersives. Porté par une complicité évidente, le groupe s’est imposé sur la scène locale et nationale grâce à un univers onirique et des prestations live habitées.

De Phase

Révélation de la scène Neo Soul et House, ce binôme montpelliérain composé de Killian Rebreyend (batterie/clavier) et Pablo Auguste (basse) présentera son premier album bonjour. . Forts de collaborations avec La Chica ou Jean Jass, et encensés par Radio Nova et la BBC, ils promettent un live organique et solaire.

NJ

Forte de 15 ans d’expérience et d’une performance remarquée aux JO de Paris 2024, cette showgirl incontournable électrisera le public avec ses sets hybrides mêlant platines, micro et pad. .

Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : CONCERTS DU MONTPELLIER RUN FESTIVAL

Concerts on the esplanade du Peyrou Saturday, April 18

After the sporting intensity of the various races on Saturday, the party continues in the evening on the Promenade du Peyrou, transformed for the occasion into a giant open-air dancefloor!

L’événement CONCERTS DU MONTPELLIER RUN FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER