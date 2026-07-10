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Concerts du West Tour – Maison de quartier du Breil Maison de quartier du Breil Nantes

lundi 24 août 2026 · Maison de quartier du Breil · Nantes

Concerts du West Tour – Maison de quartier du Breil Maison de quartier du Breil Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Maison de quartier du Breil
Adresse
52 Rue du Breil
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 18:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.Rendez-vous le 24 août à 18h30 a la Maison de quartier du Breil.

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr


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