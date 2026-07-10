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Concerts du West Tour – Maison de quartier du Breil Maison de quartier du Breil Nantes
lundi 24 août 2026 · Maison de quartier du Breil · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.Rendez-vous le 24 août à 18h30 a la Maison de quartier du Breil.
Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr
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