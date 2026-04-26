Concerts intimistes : Sylvain Chauveau + CJ Beth STEREOLUX Nantes
Concerts intimistes : Sylvain Chauveau + CJ Beth STEREOLUX Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 21:45 – 23:10
Gratuit : non Prévente : 13.8€ | Carte Stereolux : 9€ | Abonné·e partenaire : 9€
Le concept ? Une jauge réduite (max 100 personnes), deux concerts courts (30/40 mn max) un public assis autour de l’artiste, des bougies pour seul éclairage et une voix et des instruments acoustiques sans aucun apport électrique, c’est le cadre des ces sessions intimistes. Vous y découvrirez l’angevine CJ Beth à la voix soul impressionnante accompagnée d’un percussionniste et Sylvain Chauveau, figure du minimaliste, au piano-harmonium-voix pour des compos et reprises (Lana Del Rey, Depeche Mode…) qui savent laisser la place au silence.
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/concerts-intimistes-sylvain-chauveau-cj-beth-21052026-1945
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