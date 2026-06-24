Informations pratiques

Fénétrange

Concerts Les jeudis du PEDAC

Parc Schuman Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-20

Les jeudis du PEDAC arrivent ! Rendez-vous dans le parc à côté de la mairie pour des soirées concert en entrée libre avec un chapeau pour les artistes ! Buvette et restauration à partir de 18h00. Pour le parking, utilisez celui de l’EHPAD.Tout public

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Parc Schuman Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 87 39 16 05 secretariat.pedac@gmail.com

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English :

PEDAC Thursdays are coming! Join us in the park next to City Hall for free concert nights—donations for the artists are welcome! Refreshments and food available starting at 6:00 p.m. Please use the EHPAD parking lot.

L’événement Concerts Les jeudis du PEDAC Fénétrange a été mis à jour le 2026-06-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG