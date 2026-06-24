Concerts Les jeudis du PEDAC Fénétrange
jeudi 9 juillet 2026 · Fénétrange
Informations pratiques
Fénétrange
Concerts Les jeudis du PEDAC
Parc Schuman Fénétrange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-20
Les jeudis du PEDAC arrivent ! Rendez-vous dans le parc à côté de la mairie pour des soirées concert en entrée libre avec un chapeau pour les artistes ! Buvette et restauration à partir de 18h00. Pour le parking, utilisez celui de l’EHPAD.Tout public
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Parc Schuman Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 87 39 16 05 secretariat.pedac@gmail.com
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English :
PEDAC Thursdays are coming! Join us in the park next to City Hall for free concert nights—donations for the artists are welcome! Refreshments and food available starting at 6:00 p.m. Please use the EHPAD parking lot.
L’événement Concerts Les jeudis du PEDAC Fénétrange a été mis à jour le 2026-06-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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