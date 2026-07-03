Informations pratiques

Agon-Coutainville

Concerts R2 et Timar

Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Grande soirée Musiques urbaines — Coutainville en Fête R2, Timar, Billet d’Humeur & Jay Luv

Le 13 août, l’hippodrome d’Agon-Coutainville vibre au rythme des musiques urbaines pour l’une des soirées phares de Coutainville en Fête.

Quatre artistes se succèdent sur scène pour une soirée électrique et généreuse

• R2 — Révélation du rap français avec Ruinart, numéro 1 du Top 50 Spotify France et numéro 2 du Top SNEP, il poursuit avec Hyperactif et le single de platine Jamais toi.

• Timar — Premier album Requiem, 15 titres d’une écriture viscérale et de productions soignées, entre rédemption et puissance.

• Billet d’Humeur — Allan et Brice, véritables bêtes de scène, donnent sans compter dans un show aussi visuel que généreux.

• Jay Luv — Un R&B indépendant habité, où chaque titre se lit comme le chapitre d’une histoire intime et scéniquement maîtrisée.

Rendez-vous le 13 août à partir de 18h à l’hippodrome d’Agon-Coutainville. .

Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Concerts R2 et Timar

L’événement Concerts R2 et Timar Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme