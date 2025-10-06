Concerts-tout petits Bébés chanteurs

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les chanteurs et pianistes de l’Opéra Studio Opéra national du Rhin proposent un florilège des plus belles musiques de leur répertoire pour charmer les oreilles des tout-petits et celles de leur parent accompagnant. Il n’est jamais trop tôt (ni trop tard) pour découvrir et comprendre la musique classique. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts-tout petits Bébés chanteurs Colmar a été mis à jour le 2025-10-20 par Musée Colmar Musée Unterlinden