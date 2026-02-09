Concours Agility

Avenue Frédéric Bataille Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le 05 Juillet 2026, organisé par le CECV, les festivités commenceront à 8h00. une buvette et de la restauration rapide vous sera proposée tout au long de la journée. .

Avenue Frédéric Bataille Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 26 95 thierry.maillot@cecvalentigney.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours Agility Valentigney a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD