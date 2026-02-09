Sortie 123Nature Sur la piste des animaux parking du cimetière, rue de la Baume à Valentigney Valentigney
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
2026-07-08
Sortie123Nature sur la piste des animaux.
Partez à la découverte des traces et indices d’animaux grâce à un jeu de piste en forêt.
Intervenant PMA. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 8 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h au parking du cimetière, rue de la Baume à Valentigney .
+33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
