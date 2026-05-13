Escape Game La Malédiction des Aztèques Bois du Vernois (repli Centre Belon si mauvais temps) Valentigney

Valentigney

Escape Game La Malédiction des Aztèques

Bois du Vernois (repli Centre Belon si mauvais temps) 1 Chemin du Vernois Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Malédictions des Aztèques, la ville de Valentigney vous propose de commencer l’été en beauté avec ce nouvel Escape Game proposé par l’Auberge de l’imaginaire.

5 Créneaux possibles

13h30-14h30

15h30-16h30

17h30-18h30

19h30- 20h30

21H3-22H30

Réservation obligatoire au 03 81 36 25 45 ( + de 12 ans uniquement) .

Bois du Vernois (repli Centre Belon si mauvais temps) 1 Chemin du Vernois Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45

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English : Escape Game La Malédiction des Aztèques

L’événement Escape Game La Malédiction des Aztèques Valentigney a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD