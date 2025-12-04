Concours « Ateliers d’Art de France ». Exposition régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Maison de la céramique, Saint-Uze

Concours « Ateliers d’Art de France ». Exposition régionale Auvergne-Rhône-Alpes Samedi 23 mai, 20h00 Maison de la céramique Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Rendez-vous incontournable, la Nuit des Musées permet au public, de tous âges et de tous horizons, de visiter dans une ambiance nocturne la Maison de la Céramique de Saint-Uze.

Cette année, Ateliers d’Art de France et la Maison de la Céramique s’associent dans le cadre du Concours « Ateliers d’Art de France » pour mettre en lumière les métiers d’art en Auvergne-Rhône-Alpes (céramique, ébénisterie, marqueterie de paille, restauration de peinture …)

Une exposition temporaire réunit les pièces des 12 candidats à la Maison de la Céramique jusqu’au 7 juin 2026.

Entrée libre le samedi 23 mai 2026 à l’occasion de la Nuit des Musées.

Maison de la céramique Place du 8 Mai 1945 26240 Saint-Uze Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 03 98 01 http://www.territoire-ceramique.com La Maison de la Céramique, à Saint-Uze, est implantée sur le site des anciens Bains Douches. Elle est gérée par l’association « Les Amis de la Céramique » depuis 2002. Organisée autour d’îlots thématiques (matières, fabrication, décoration, histoire, pôle actuel), l’exposition permanente présente un panorama de la céramique en Drôme des Collines depuis le néolithique. Les pièces exposées illustrent la diversité des productions locales : articles culinaires, arts de la table, tuiles, briques, fours en terre réfractaire, carrelages, isolateurs pour haute tension, céramiques techniques… Les visiteurs peuvent également découvrir une importante collection de « Bleus de Saint-Uze » de la fin du XIXe s. et de la première moitié du XXe s., mais aussi une collection étonnante, unique en France, de 700 pots de yaourt (céramique, verre, carton), yaourtières et produits dérivés de 1920 à nos jours. La Maison de la Céramique inscrit son action dans une politique événementielle forte sur le territoire : expositions patrimoniales, expositions artistiques (créations de céramistes de renom originaires de tout horizon), visites découvertes, démonstrations de savoir-faire, ateliers pédagogiques, conférences.

Rendez-vous incontournable, la Nuit des Musées permet au public, de tous âges et de tous horizons, de visiter dans une ambiance nocturne la Maison de la Céramique de Saint-Uze.

© Ateliers d’Art de France