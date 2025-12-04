Nuit des musées Maison de la céramique Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze

Saint-Uze

Nuit des musées Maison de la céramique

Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition dans le cadre du Concours Ateliers d’Art de France pour mettre en lumière les métiers d’art: céramique, ébénisterie, marqueterie de paille, restauration de peinture. Une exposition temporaire qui réunit les pièces des 12 candidats.

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Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 98 01 contact@territoire-ceramique.com

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English :

Exhibition as part of the Ateliers d?Art de France competition, highlighting crafts such as ceramics, cabinetmaking, straw marquetry and paint restoration. A temporary exhibition featuring pieces from the 12 candidates.

L’événement Nuit des musées Maison de la céramique Saint-Uze a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche