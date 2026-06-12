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Concours boules lyonnaises Impasse des Gravières Capbreton

Concours boules lyonnaises Impasse des Gravières Capbreton

Concours boules lyonnaises Impasse des Gravières Capbreton mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Impasse des Gravières

Adresse : Boulodrome

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Capbreton

Concours boules lyonnaises

Impasse des Gravières Boulodrome Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

CONCOURS DE BOULES LYONNAISES
Boulodrome Impasse des Gravières
Inscription à 14h ~ tous les mardis de juillet et août ~ 7 séances
Payant 4 €

Sur réservation, renseignements 06.70.81.34.32 josiane21termignon@gmail.com
CONCOURS DE BOULES LYONNAISES
Boulodrome Impasse des Gravières
Inscription à 14h ~ tous les mardis de juillet et août ~ 7 séances
Payant 4 €

Sur réservation, renseignements 06.70.81.34.32 josiane21termignon@gmail.com   .

Impasse des Gravières Boulodrome Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 81 34 32  josiane21termignon@gmail.com

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English : Concours boules lyonnaises

BOULES LYONNAISES COMPETITION
Boulodrome Impasse des Gravières
Registration at 2pm ~ every Tuesday in July and August ~ 7 sessions
Charge: 4 ?

By reservation, information 06.70.81.34.32 josiane21termignon@gmail.com

L’événement Concours boules lyonnaises Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS

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