Concours Coquill’art Cabourg
Concours Coquill’art Cabourg vendredi 14 août 2026.
Cabourg
Concours Coquill’art
Plage côté ouest (près du Canard Club) Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Sur le sable doré, petits et grands sont invités à créer des œuvres uniques avec des coquillages. Une activité conviviale et ludique qui stimule la créativité dans un cadre naturel et apaisant.
Sur le sable doré, petits et grands sont invités à créer des œuvres uniques avec des coquillages. Une activité conviviale et ludique qui stimule la créativité dans un cadre naturel et apaisant. En famille ou entre amis, venez partager un moment joyeux et coloré, où chaque création raconte une histoire. Prêts à relever le défi des coquillages ?
Dès 4 ans. Pelles, sauts et râteaux non fournis, pensez à ramener les vôtres ! .
Plage côté ouest (près du Canard Club) Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Concours Coquill’art
On the golden sands, young and old are invited to create unique works of art using shells. A friendly, fun activity that stimulates creativity in a natural, soothing setting.
L’événement Concours Coquill’art Cabourg a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cabourg
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