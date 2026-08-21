Concours culinaire, Collège de Petite-Île, Petite-Île
dimanche 20 septembre 2026 · Collège de Petite-Île · Petite-Île
Informations pratiques
Concours culinaire Dimanche 20 septembre, 07h30 Collège de Petite-Île La Réunion
Concours gratuit, places limitées à 6 binômes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T05:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T05:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Montrez votre créativité et votre savoir-faire lors d’un concours culinaire ouvert aux passionnés de cuisine ! En binôme, composé d’un adulte et d’un enfant mineur, relevez le défi de réaliser deux plats à partir de produits imposés, en laissant libre cours à votre imagination pendant 4 heures d’épreuve.
A l’issue du concours, vos créations seront présentées à un jury composé de professionnels de la restauration qui évalueront vos réalisations. Après délibération, les plats pourront être proposés à la dégustation du public pour partager un moment de découverte et de convivialité.
Ce concours est réservé aux amateurs de cuisine. Les professionnels de la restauration, y compris les personnes en apprentissage ou en formation, ne sont pas autorisés à participer.
Collège de Petite-Île Rue du Gymnase, 97429, PETITE-ILE Petite-Île 97429 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692 102818 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0693 312102 »}]
Montrez votre créativité et votre savoir-faire lors d’un concours culinaire ouvert aux passionnés de cuisine !
©Dany Inguéhé Mairie de Petite-Île
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