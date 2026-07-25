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Concours d’agility Stade de Noirterre Bressuire

samedi 29 août 2026 · Stade de Noirterre · Bressuire

Concours d’agility Stade de Noirterre Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Stade de Noirterre
Adresse
NOIRTERRE
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Concours d’agility

Stade de Noirterre NOIRTERRE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Concours d’agility au stade de Noirterre.
Buvette et restauration sur place.   .

Stade de Noirterre NOIRTERRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 17 33  canin.noirterre@gmail.com

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English : Concours d’agility

L’événement Concours d’agility Bressuire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais

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