AGENDA · Bressuire
Concours d’agility Stade de Noirterre Bressuire
samedi 29 août 2026 · Stade de Noirterre · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Concours d’agility
Stade de Noirterre NOIRTERRE Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Concours d’agility au stade de Noirterre.
Buvette et restauration sur place. .
Stade de Noirterre NOIRTERRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 17 33 canin.noirterre@gmail.com
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English : Concours d’agility
L’événement Concours d’agility Bressuire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais
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