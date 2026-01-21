Concours d’Agility

Saint-Georges-de-Poisieux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez vibrer au rythme de l’agility, où vitesse, précision et complicité sont à l’honneur !

Le cercle cynophile Saint Amand Saint Georges vous invite à venir découvrir un concours d’agility sur son terrain à côté du stade à partir de 8h. Buvette et petite restauration sur place.

Les chiens franchissent tunnels, slaloms, passerelles et obstacles variés, guidés par leurs conducteurs dans une chorégraphie rapide et dynamique.

Un spectacle spectaculaire, plein d’énergie et de complicité, qui ravira tous les passionnés de chiens et d’action ! .

Saint-Georges-de-Poisieux 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 31 35 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and thrill to the rhythm of agility, where speed, precision and complicity are the order of the day!

L’événement Concours d’Agility Saint-Georges-de-Poisieux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT CHATEAUMEILLANT