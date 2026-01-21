Concours de Hoopers

Saint-Georges-de-Poisieux Cher

Tarif : – –

Début : Dimanche 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12

2026-09-12

Venez découvrir le hoopers nouvelle discipline!

Le cercle cynophile Saint Amand Saint Georges vous invite à venir découvrir le hoopers sur son terrain à côté du stade à partir de 8h. Buvette et petit restauration sur place.

Le hoopers est une discipline canine moderne et accessible, basée sur la fluidité, la distance et la complicité entre le chien et son conducteur. Sans saut ni contact, le chien évolue à travers des arches, tunnels et portes, guidé à la voix et aux gestes. Un spectacle harmonieux et dynamique, idéal pour tous les chiens et passionnant à découvrir pour le public ! .

Saint-Georges-de-Poisieux 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 86 58 22

English :

Come and discover hoopers, a new discipline!

