AGENDA · Aresches
Concours d’attelage Bel Horizon Aresches
samedi 22 août 2026 · Bel Horizon · Aresches
Informations pratiques
Aresches
Concours d’attelage
Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Épreuves:
– Dressage
– Marathon
– Epreuve montée
– Maniabilité
Guinguette
Buvette et restauration sur place .
Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 21 48 30 cavaleriedubelhorizon@gmail.com
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English : Concours d’attelage
L’événement Concours d’attelage Aresches a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA