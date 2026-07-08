Concours d’attelage Bel Horizon Aresches

Informations pratiques

Aresches

Concours d’attelage

Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Épreuves:

– Dressage

– Marathon

– Epreuve montée

– Maniabilité

Guinguette

Buvette et restauration sur place .

Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 21 48 30 cavaleriedubelhorizon@gmail.com

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English : Concours d’attelage

L’événement Concours d’attelage Aresches a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA