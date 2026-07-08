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AGENDA · Aresches

Concours d’attelage Bel Horizon Aresches

samedi 22 août 2026 · Bel Horizon · Aresches

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Bel Horizon
Adresse
5 Rue de la Petite Croix
Ville
39110 Aresches
Département
Jura
Tarif

Aresches

Concours d’attelage

Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Épreuves:
– Dressage
– Marathon
– Epreuve montée
– Maniabilité

Guinguette

Buvette et restauration sur place   .

Bel Horizon 5 Rue de la Petite Croix Aresches 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 21 48 30  cavaleriedubelhorizon@gmail.com

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English : Concours d’attelage

L’événement Concours d’attelage Aresches a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA