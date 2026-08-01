Informations pratiques

Aresches

Visite de ferme

Aresches Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée, sur inscription

Découverte du terroir

> Fabrication du Comté, de ses origines, de l’AOP

> L’activité agricole d’hier et d’aujourd’hui

Proposé par le Musée du cheval comtois et de la forêt (à Levier). .

Aresches 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr

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English : Visite de ferme

L’événement Visite de ferme Aresches a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA