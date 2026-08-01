Visite de ferme Aresches
mercredi 5 août 2026 · Aresches
Informations pratiques
Aresches
Visite de ferme
Aresches Jura
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite guidée, sur inscription
Découverte du terroir
> Fabrication du Comté, de ses origines, de l’AOP
> L’activité agricole d’hier et d’aujourd’hui
Proposé par le Musée du cheval comtois et de la forêt (à Levier). .
Aresches 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr
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English : Visite de ferme
L’événement Visite de ferme Aresches a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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