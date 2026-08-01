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AGENDA · Aresches

Visite de ferme Aresches

mercredi 5 août 2026 · Aresches

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
39110 Aresches
Département
Jura
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Aresches

Visite de ferme

Aresches Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée, sur inscription

Découverte du terroir
> Fabrication du Comté, de ses origines, de l’AOP
> L’activité agricole d’hier et d’aujourd’hui

Proposé par le Musée du cheval comtois et de la forêt (à Levier).   .

Aresches 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74  museeducheval@cca800.fr

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English : Visite de ferme

L’événement Visite de ferme Aresches a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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