Fête Western Ferme Equestre Juan Fay-en-Montagne

Fay-en-Montagne

Fête Western

Ferme Equestre Juan 1 Route de Picarreau Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez plongez dans l’ambiance du Fra West: animations et démonstrations

> Dans counrty

Mounty’s Dancers & Country Rebels

Quatre sessions: 14h15, 15h30, 17h15 et 18h

> Equitation Western Lasso Tri de bétail

Solène et Esteban Colt Starting & Training

Trois sessions: 14h45 16h15 17h45

Balade à poney

Jeux & vache gonflable

Buvette et stand de gourmandises artisanales: Master Crèpe

> Soirée repas concert et DJ set à 19h

Concert country & bluegrass avec Karoline & The Free Folks.

Burgers, frites, dessert (fodd truck Chez Ninette)

1 boisson + 1 café inclus 30€/adulte et 20€/enfant

Sur réservation avant le 30 mai .

Ferme Equestre Juan 1 Route de Picarreau Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 96 87 56 chevaljura@orange.fr

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English : Fête Western

L’événement Fête Western Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA