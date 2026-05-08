Fête Western Ferme Equestre Juan Fay-en-Montagne
Fête Western Ferme Equestre Juan Fay-en-Montagne samedi 13 juin 2026.
Fay-en-Montagne
Fête Western
Ferme Equestre Juan 1 Route de Picarreau Fay-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez plongez dans l’ambiance du Fra West: animations et démonstrations
> Dans counrty
Mounty’s Dancers & Country Rebels
Quatre sessions: 14h15, 15h30, 17h15 et 18h
> Equitation Western Lasso Tri de bétail
Solène et Esteban Colt Starting & Training
Trois sessions: 14h45 16h15 17h45
Balade à poney
Jeux & vache gonflable
Buvette et stand de gourmandises artisanales: Master Crèpe
> Soirée repas concert et DJ set à 19h
Concert country & bluegrass avec Karoline & The Free Folks.
Burgers, frites, dessert (fodd truck Chez Ninette)
1 boisson + 1 café inclus 30€/adulte et 20€/enfant
Sur réservation avant le 30 mai .
Ferme Equestre Juan 1 Route de Picarreau Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 96 87 56 chevaljura@orange.fr
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English : Fête Western
L’événement Fête Western Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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