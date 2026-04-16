Fay-en-Montagne

Festival des ados Aventure & Nature

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Un évènement éducatif et festif de deux jours organisés par des jeunes pour des jeunes ! Une expérience de communauté sans traces dans la nature (sur pré-inscription).

Organisateur Association Fay d’Air .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com

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English : Festival des ados Aventure & Nature

L’événement Festival des ados Aventure & Nature Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA