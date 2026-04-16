Festival des ados Aventure & Nature Fay-en-Montagne
Festival des ados Aventure & Nature Fay-en-Montagne samedi 29 août 2026.
Fay-en-Montagne
Festival des ados Aventure & Nature
Fay-en-Montagne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Un évènement éducatif et festif de deux jours organisés par des jeunes pour des jeunes ! Une expérience de communauté sans traces dans la nature (sur pré-inscription).
Organisateur Association Fay d’Air .
Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com
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English : Festival des ados Aventure & Nature
L’événement Festival des ados Aventure & Nature Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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