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Marché de Noël de Fay-en-Montagne Fay-en-Montagne

Marché de Noël de Fay-en-Montagne Fay-en-Montagne samedi 12 décembre 2026.

Ville : 39800 Fay-en-Montagne

Département : Jura

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Tarif :

Fay-en-Montagne

Marché de Noël de Fay-en-Montagne

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Marché de Noël, visite du Père Noël et animations diverses.

Chocolat chaud et crêpes !

Organisateur Association Fay d’Air   .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   faydair39@gmail.com

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English : Marché de Noël de Fay-en-Montagne

L’événement Marché de Noël de Fay-en-Montagne Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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