Fay-en-Montagne

Marché de Noël de Fay-en-Montagne

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Marché de Noël, visite du Père Noël et animations diverses.

Chocolat chaud et crêpes !

Organisateur Association Fay d’Air .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com

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English : Marché de Noël de Fay-en-Montagne

L’événement Marché de Noël de Fay-en-Montagne Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA