Duo de violoncelle et piano Fay-en-Montagne
Duo de violoncelle et piano Fay-en-Montagne samedi 26 septembre 2026.
Fay-en-Montagne
Duo de violoncelle et piano
Fay-en-Montagne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Concert de Julie Sévilla-Fraysse et Vincent Bidal
Julie Sévilla-Fraysse, la célèbre violoncelliste reviendra à Fay-en Montagne, accompagnée de Vincent Bidal, pianiste renommé, pour un voyage musical autour des plus belles musiques de films.
Organisateur Association Fay d’Air .
Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com
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English : Duo de violoncelle et piano
L’événement Duo de violoncelle et piano Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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