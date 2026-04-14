Fay-en-Montagne

Duo de violoncelle et piano

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert de Julie Sévilla-Fraysse et Vincent Bidal

Julie Sévilla-Fraysse, la célèbre violoncelliste reviendra à Fay-en Montagne, accompagnée de Vincent Bidal, pianiste renommé, pour un voyage musical autour des plus belles musiques de films.

Organisateur Association Fay d’Air .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com

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English : Duo de violoncelle et piano

L’événement Duo de violoncelle et piano Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA