Fay-en-Montagne

Fête de la musique

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la fête de la musique

Un bouquet varié de voix, d’instruments et de rythmes pop, rock, blues, varitès, folk, éléctro, rap, … avec également un zest de danse !

Restauration et buvette

Organisateur Association Fay d’Air .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA