Fay-en-Montagne

La culture iranienne du quotidien

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Spectacles, ateliers et restauration !

Et si vous montiez dans notre village de Fay-en-Montagne pour partager les us et coutumes de ce pays méconnu ?

En partenariat avec le Centre Franco-Iranien (Paris)

Organisateur Association Fay d’Air .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La culture iranienne du quotidien

L’événement La culture iranienne du quotidien Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA